Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затронул ситуацию вокруг Украины, перспективы возобновления трёхстороннего переговорного процесса с участием США, сообщили в МИД РФ.