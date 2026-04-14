Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины
13:56 14.04.2026
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затронул ситуацию вокруг Украины, перспективы возобновления трёхстороннего переговорного процесса с участием США, сообщили в МИД РФ.
Разговор состоялся в понедельник, 13 апреля.
"Хакан Фидан затронул также последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трёхстороннего переговорного процесса с участием США, подтвердив готовность предоставить для этих целей стамбульскую площадку. Сергей Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
