Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян по телефону обменялись оценками ситуации в зоне Персидского залива, договорились оставаться в контакте для содействия возобновления нормального функционирования Ормузского пролива, сообщили в МИД РФ.