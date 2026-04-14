Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в зоне Персидского залива - РИА Новости, 14.04.2026
11:46 14.04.2026 (обновлено: 11:56 14.04.2026)
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Лавров и его коллега из ОАЭ обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян по телефону обменялись оценками ситуации в зоне Персидского залива, договорились оставаться в контакте для содействия возобновления нормального функционирования Ормузского пролива, сообщили в МИД РФ.
"14 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Объединённых Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом аль-Нахайяном... Собеседники обменялись оценками ситуации в зоне Персидского залива, сложившейся после состоявшихся в Исламабаде американо-иранских переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Уточняется, что стороны договорились оставаться в контакте для содействия поиску путей устойчивого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и возобновления нормального функционирования Ормузского пролива и других акваторий региона.
Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности помочь в разрешении конфликта
Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности помочь в разрешении конфликта
