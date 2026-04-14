Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке.
"13 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи… Сергей Викторович Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации (в регионе. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Российский министр приветствовал настрой на продолжение дипломатии и поиск решений для устранения причин конфликта. Он также подчеркнул, что Москва готова содействовать в урегулировании этого вопроса.
По итогам переговоров Ирана и Соединенных Штатов, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, Тегеран заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
Вскоре после встречи американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как говорил президент США Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.