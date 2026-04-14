Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке.

Российский министр приветствовал настрой на продолжение дипломатии и поиск решений для устранения причин конфликта. Он также подчеркнул, что Москва готова содействовать в урегулировании этого вопроса.