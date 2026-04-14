ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает двухдневный визит в Китай, в рамках которого запланированы его переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

В прошлом году Лавров посещал Пекин два раза. В июле он приезжал для участия в заседании совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ).

"Особое место"

Как сообщили в российском дипведомстве, министры "обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН БРИКС , ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах".

Лавров уже подчеркивал, что отношения Москвы с Пекином занимают "особое место в шкале российских внешнеполитических приоритетов". О беспрецедентном уровне отношений говорят и цифры торгового оборота: в 2024 году товарооборот стран превысил 244 миллиарда долларов.

Развитию связей способствует и решение властей Китая ввести на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. В ответ российская сторона в декабре прошлого года ввела аналогичные меры для китайских граждан.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , Москва и Пекин прорабатывают вопрос продления безвизового режима на уровне ведомств.

Украина и Ближний Восток

В ходе переговоров министры, как ожидается, проведут "обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке", заявили в российском МИД.

Индии и Ираку. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля после начала ударов США Израиля по Ирану . Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив , ключевой маршрут поставок нефти и СПГ на мировой рынок. В конце марта Иран разрешил проход через пролив кораблям дружественных стран — России, Китаю, Пакистану

Москва и Пекин с самого начала призывали к деэскалации и прекращению боевых действий в регионе. В начале апреля в ходе телефонного разговора с Лавровым Ван И подчеркнул, что Китай готов продолжать сотрудничать с Россией в Совете безопасности ООН, вести оперативное взаимодействие по важнейшим вопросам и прилагать усилия для деэскалации ситуации.

Буквально через несколько дней Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу, подготовленную Бахрейном . Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права". По его словам, проект резолюции по Ормузскому проливу фактически давал карт-бланш на продолжение агрессивных действий в отношении Ирана.

Как отметили позднее в МИД РФ, "благодаря здравой позиции Совета Безопасности ООН, сформированной по настоянию России и Китая, удалось обеспечить необходимые условия для достижения пониманий о прекращении огня и запуске переговорного процесса".

Еще один вопрос на повестке переговоров министров - украинский конфликт. Ван И, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с Россией по вопросу Украины. Однако ЕС следует представить свои идеи и планы по урегулированию, отметил он. Министр также отметил важность создания более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности для Европы, устранив тем самым коренные причины кризиса и предотвратив его повторение.

Ван И также подчеркнул необходимость продолжения диалога по украинскому вопросу, отметив прогресс по ряду переговорных треков, касающихся урегулирования.