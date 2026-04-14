Минское "Динамо" опровергло сообщения об отставке Квартальнова - РИА Новости Спорт, 14.04.2026
18:32 14.04.2026 (обновлено: 18:33 14.04.2026)
Минское "Динамо" опровергло сообщения об отставке Квартальнова

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минское "Динамо" в своем Telegram-канале опровергло сообщения об отставке главного тренера команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Квартальнова.
"Динамо" проигрывает "Ак Барсу" в серии второго раунда до четырех побед со счетом 0-3. После третьего матча Квартальнов раскритиковал команду на пресс-конференции, заявив, что впервые видит "плей-офф без характера". Ранее он критиковал подписание руководством форварда Райана Спунера. Также в феврале СМИ сообщали о желании Квартальнова покинуть "Динамо" из-за увольнения его помощника Игоря Горбенко. Во вторник Telegram-канал "Хоккейные сливки" со ссылкой на источники в клубе сообщил о решении руководства клуба уволить Квартальнова.
"Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с "Ак Барсом". Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам - не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу", - говорится в клубном сообщении.
Четвертый матч серии пройдет в Казани 15 апреля.
