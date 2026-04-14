Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала, что ждет ребенка

КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова рассказала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Восемнадцать недель ровно сегодня (срок беременности – ред.)", – рассказала РИА Новости Валерия Асылханова в ответ на вопрос, планировали ли они с супругом детей.
Жена Асылханова добавила, что "по беременности" чувствует себя нормально.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.