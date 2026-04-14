Рейтинг@Mail.ru
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала, что ждет ребенка - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 14.04.2026
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России рассказала, что ждет ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГерой России Алексей Асылханов
Герой России Алексей Асылханов
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Герой России Алексей Асылханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова рассказала РИА Новости, что ждет ребенка.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
"Восемнадцать недель ровно сегодня (срок беременности – ред.)", – рассказала РИА Новости Валерия Асылханова в ответ на вопрос, планировали ли они с супругом детей.
Жена Асылханова добавила, что "по беременности" чувствует себя нормально.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
РоссияЮргаВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала