Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов: наша задача заключается в сохранении зеленого наряда Майкопа
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
15:52 14.04.2026
Кумпилов: наша задача заключается в сохранении зеленого наряда Майкопа

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Задача правительства Адыгеи заключается в том, чтобы сохранить зеленый наряд Майкопа и постоянно улучшать его с использованием современных методов озеленения и благоустройства, сообщил глава республики, секретарь регионального отделения ВПП "Единая Россия" Мурат Кумпилов на совещании.
В работе совещания вопросам озеленения республиканской столицы в предстоящий весенне-осенний период приняли участие председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, заместитель председателя кабмина республики Хизир Хотко, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, руководство министерств и ведомств, курирующих вопросы строительства, архитектуры, лесного фонда, охраны окружающей среды, развития дорожной инфраструктуры, а также представители строительных компаний, осуществляющих жилую застройку.
Кумпилов подчеркнул важность работ по озеленению города с использованием ландшафтного дизайна. Руководитель региона особо указал на то, что такой подход позволит повысить инвестиционную и туристическую привлекательность республиканского центра и, как следствие, – качество жизни горожан.
Как доложил Митрофанов, в городе уже начались работы в рамках исполнения поручения главы республики по высадке в регионе 10 тысяч деревьев. В настоящее время ведется поиск качественного посадочного материла. Будут отбираться деревья-крупномеры высотой не менее 3,5 метра и обхватом ствола от 10-15 сантиметров. На общественных территориях планируется высадить 2,8 тысячи деревьев, в горпарке – 1,8 тысячи деревьев и декоративных кустарников, а также несколько тысяч деревьев вдоль региональных и федеральных дорог. Отмечено, что данный процесс будет курироваться "Единой Россией". В рамках народной программы партии началась высадка первой тысячи деревьев, а также традиционное обновление "зеленого щита" с уплотнением уже существующих посадок.
Кумпилов рекомендовал при выборе саженцев учитывать устойчивость насаждений к местным климатическим условиям, использовать хвойные и вечнозеленые растения, чтобы городское пространство оставалось ухоженным и привлекательным круглый год.
"Майкоп всегда был зеленым городом, славился своей чистотой и уютом. Наша задача – не только сохранить зеленый наряд республиканской столицы, но и постоянно улучшать его с использованием современных методов озеленения и благоустройства. Делать это необходимо комплексно и общими усилиями. Под эгидой "Единой России" мы уже реализуем ряд экологических проектов. Эту работу важно продолжать с участием представителей органов власти, политических партий, застройщиков и общественных движений", – цитирует Кумпилова пресс-служба правительства Адыгеи.
Отдельное внимание уделено благоустройству дворовых и общественных территорий с участием фирм-застройщиков, их вкладу в экологическое благополучие Майкопа и развитие городской агломерации. Это касается наличия зеленых скверов и парковых зон с автополивом, социальных объектов, удобных парковок, удобной транспортной логистики, а также развитой сети досуговых учреждений. Все эти элементы должны учитываться в проектах новых жилищных комплексов и в плане комплексного развития территорий. Глава республики напомнил, что создание удобной и комфортной городской среды напрямую влияет на рынок купли-продажи жилья.
Кумпилов поручил подключить все политические, молодежные и общественные движения к участию в ближайших республиканских и городских субботниках, а также в экологических акциях и проектах.
Республика АдыгеяМайкопРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала