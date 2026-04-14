Кумпилов: наша задача заключается в сохранении зеленого наряда Майкопа

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Задача правительства Адыгеи заключается в том, чтобы сохранить зеленый наряд Майкопа и постоянно улучшать его с использованием современных методов озеленения и благоустройства, сообщил глава республики, секретарь регионального отделения ВПП "Единая Россия" Мурат Кумпилов на совещании.

В работе совещания вопросам озеленения республиканской столицы в предстоящий весенне-осенний период приняли участие председатель кабмина Адыгеи Анзаур Керашев, заместитель председателя кабмина республики Хизир Хотко, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, руководство министерств и ведомств, курирующих вопросы строительства, архитектуры, лесного фонда, охраны окружающей среды, развития дорожной инфраструктуры, а также представители строительных компаний, осуществляющих жилую застройку.

Кумпилов подчеркнул важность работ по озеленению города с использованием ландшафтного дизайна. Руководитель региона особо указал на то, что такой подход позволит повысить инвестиционную и туристическую привлекательность республиканского центра и, как следствие, – качество жизни горожан.

Как доложил Митрофанов, в городе уже начались работы в рамках исполнения поручения главы республики по высадке в регионе 10 тысяч деревьев. В настоящее время ведется поиск качественного посадочного материла. Будут отбираться деревья-крупномеры высотой не менее 3,5 метра и обхватом ствола от 10-15 сантиметров. На общественных территориях планируется высадить 2,8 тысячи деревьев, в горпарке – 1,8 тысячи деревьев и декоративных кустарников, а также несколько тысяч деревьев вдоль региональных и федеральных дорог. Отмечено, что данный процесс будет курироваться "Единой Россией". В рамках народной программы партии началась высадка первой тысячи деревьев, а также традиционное обновление "зеленого щита" с уплотнением уже существующих посадок.

Кумпилов рекомендовал при выборе саженцев учитывать устойчивость насаждений к местным климатическим условиям, использовать хвойные и вечнозеленые растения, чтобы городское пространство оставалось ухоженным и привлекательным круглый год.

"Майкоп всегда был зеленым городом, славился своей чистотой и уютом. Наша задача – не только сохранить зеленый наряд республиканской столицы, но и постоянно улучшать его с использованием современных методов озеленения и благоустройства. Делать это необходимо комплексно и общими усилиями. Под эгидой "Единой России" мы уже реализуем ряд экологических проектов. Эту работу важно продолжать с участием представителей органов власти, политических партий, застройщиков и общественных движений", – цитирует Кумпилова пресс-служба правительства Адыгеи.

Отдельное внимание уделено благоустройству дворовых и общественных территорий с участием фирм-застройщиков, их вкладу в экологическое благополучие Майкопа и развитие городской агломерации. Это касается наличия зеленых скверов и парковых зон с автополивом, социальных объектов, удобных парковок, удобной транспортной логистики, а также развитой сети досуговых учреждений. Все эти элементы должны учитываться в проектах новых жилищных комплексов и в плане комплексного развития территорий. Глава республики напомнил, что создание удобной и комфортной городской среды напрямую влияет на рынок купли-продажи жилья.