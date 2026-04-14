Экс-футболиста сборной России нокаутировали в бою по правилам кикбоксинга

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов проиграл музыканту, футболисту Медиалиги Дмитрию Гусакову по прозвищу GOODY в бою по правилам кикбоксинга на турнире Fight Nights, который прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Кудряшову 39 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также в турецких клубах "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.