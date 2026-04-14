В Екатеринбурге стартовал Кубок Защитников Отечества для ветеранов СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Межрегиональный "Кубок Защитников Отечества" для ветеранов специальной военной операции стартовал в Екатеринбурге, во вторник состоялась церемония открытия мероприятия, сообщили РИА Новости в фонде "Защитники Отечества".

« "В Екатеринбурге стартовало межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие "Кубок Защитников Отечества" для ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа. Турнир, объединивший около ста героев, завершится 16 апреля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пройдут соревнования в таких дисциплинах, как пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и другие.

« "Знаю по себе: спорт – хороший инструмент для адаптации к мирной жизни. 'Кубок Защитников Отечества" – не просто соревнования, это праздник силы воли и духа. Участники Кубка проделали непростой путь к этому турниру. Каждый из вас – отважный и мужественный боец, который своим примером доказал: в спорте нет ограничений, а только безграничные возможности", – приводится в релизе обращение полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги

Подчеркивается, что более 6 тысяч ветеранов СВО с тяжелыми ранениями вовлечены в паралимпийское движение. Также уточняется, для что занятий спортом фонд предоставляет ветеранам специализированные технические средства реабилитации.