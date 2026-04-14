В Кремле прокомментировали нарушения ВСУ во время пасхального перемирия

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украина во время объявленного пасхального перемирия допустила множество нарушений, цифры говорят сами за себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, здесь, собственно, цифры говорящие. Действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя", - сказал Песков журналистам.
Ранее Кремль сообщал, что в связи с Пасхой верховный главнокомандующий российскими Вооружёнными силами Владимир Путин объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Позже министерство обороны России сообщило, что со стороны ВСУ зафиксировано 6558 нарушений режима пасхального перемирия.