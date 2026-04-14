Директор крематория рассказал, можно ли кремировать православных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Кремацию выбирают люди разного вероисповедания, священники отпевают православных непосредственно в крематории, заявил РИА Новости директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.

"У нас в среднем в день проходит семь-восемь процессий в траурных залах, примерно на шести из них проводятся отпевания священником нижегородской епархии. То есть примерно две трети умерших — это православные", — сказал Ворошуха.

Как сообщается на сайте нижегородского крематория, Архиерейский собор в мае 2015 года в соответствующем меморандуме признал подобную форму погребения (кремацию) допустимой.

"Было постановлено, что кремированные усопшие, как и погребенные традиционным способом, имеют право на отпевание и панихиду по православному обычаю", — отмечается в сообщении.

Директор нижегородского крематория отметил, что решение о кремации люди принимают, исходя не только из вероисповедания и национальности, но и из бытовых причин.