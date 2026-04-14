Житель Минска притворился жертвой мошенников, чтобы не отдавать кредит - РИА Новости, 14.04.2026
14:43 14.04.2026
Житель Минска притворился жертвой мошенников, чтобы не отдавать кредит

Ганусевич: минчанин притворился жертвой аферистов, чтобы не отдавать кредит

Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Молодой житель Минска проиграл в казино взятые в кредит деньги и, чтобы не расстраивать маму и не возвращать банку долг, притворился жертвой мошенников, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Было установлено, что мошенники не звонили минчанину, а кредит он взял по своему же желанию и проиграл деньги в онлайн-казино. Чтобы не расстраивать маму, он придумал легенду с телефонным обманом. А в милицию обратился, думая, что после этого его долг перед банком будет аннулирован", - сказала Ганусевич в эфире телеканала СТВ.
Она обратила внимание, что даже реальные жертвы преступления не освобождаются от обязанности выплачивать кредит, взятый по указанию аферистов.
Ганусевич рассказала, что 21-летний житель Минска обратился в милицию и заявил, что осенью 2025 года по указанию неизвестных взял кредит на 30 тысяч белорусских рублей (около 10,6 тысячи долларов) и оставил деньги в "тайнике-закладке". Молодой человек утверждал, что звонившие представлялись правоохранителями, пугали уголовной ответственностью и даже угрозами в адрес брата.
"В настоящий момент проводится проверка", - подчеркнула Ганусевич.
В Белоруссии за заведомо ложный донос о преступлении грозит штраф, арест, ограничение или даже лишение свободы сроком до трех лет.
