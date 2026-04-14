Житель Минска притворился жертвой мошенников, чтобы не отдавать кредит

МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Молодой житель Минска проиграл в казино взятые в кредит деньги и, чтобы не расстраивать маму и не возвращать банку долг, притворился жертвой мошенников, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.