Девяносто миллиардов обещаний: Брюссель решил надуть союзника

Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе

Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе

© AP Photo / Olivier Matthys Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Татьяна Мишина. У Киева стремительно заканчиваются деньги. Бюджетную дыру в два триллиона гривен могли бы заткнуть обещанным Евросоюзом кредитом в 90 миллиардов евро. Но его нет. И причина не только в венгерском вето, которое новый премьер-министр, скорее всего, отменит. Кто и почему на самом деле задерживает помощь — в материале РИА Новости.

Резервов — до лета

На прошлой неделе в рамках регулярного брифинга пресс-секретарь Еврокомиссии Баляш Уйвари отвечал на вопросы журналистов о судьбе кредита. К этому моменту был одобрен лишь первый из четырех необходимых документов для запуска выплат.

"Мы ждем, что все страны ЕС выполнят обязательства по согласованию, но нам еще нужно проделать внутреннюю работу: подписать меморандум о взаимопонимании, обновить план по Украине в фонде ЕС, а также подготовить кредитное соглашение с Киевом", — перечислял Уйвари.

До сих пор вся ответственность за задержку публично возлагалась на Будапешт. Теперь выяснилось, что это не так.

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков констатировал: если европейцы ничего не дадут, в Киеве снова попытаются закрыть дефицит за счет налогов, которые переложат на простых людей. По данным Bloomberg, бюджетных резервов хватит до лета — но только при условии апрельских траншей. А с ними, очевидно, уже не успеют.

Бюджет Украины на 2026 год сверстан с рекордным дефицитом: расходы — 4,97 триллиона гривен (около 120 миллиардов евро), доходы — в лучшем случае 2,9 триллиона (70 миллиардов). Дефицит — 18,4 процента ВВП, два триллиона гривен (порядка 50 миллиардов евро). Государственный долг вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. И его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.

По оценке МВФ, в 2026-2027 годах Киеву потребуется внешнее финансирование в размере 135-137 миллиардов евро. ЕС обещал покрыть две трети этой суммы — 90 миллиардов. Остальное должны дать партнеры по "Большой семерке". Однако США при Дональде Трампе фактически вышли из уравнения. Таким образом, Брюссель оказался единственным крупным спонсором, да и то заблокированным — венгерским вето.

Политический шантаж

В конце января, ссылаясь на повреждения трубопровода "Дружба", Украина перекрыла транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. В Будапеште это назвали политическим шантажом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: "Мы не одобрим кредит ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления поставок". Двадцатого февраля Будапешт официально заблокировал кредит, а заодно и 20-й пакет санкций против Москвы.

"Нет нефти — нет денег", — подчеркивал Виктор Орбан. И обещал "сломать украинскую нефтяную блокаду силой". Зеленский в ответ пригрозил: "Мы передадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, чтобы они поговорили с ним на своем языке".

Брюссель потребовал от обеих сторон снизить накал. С февраля там обсуждают юридические пути обхода венгерского вето. Варианты есть, но ни один не реализован.

Страны Балтии и Скандинавии выражают готовность собрать до 30 миллиардов евро в обход ЕС в формате двусторонних займов. Но этого Киеву хватит лишь на пару месяцев. Глава евродипломатии Кая Каллас напоминает о замороженных российских активах. Однако в Еврокомиссии признают связанные с их использованием юридические, финансовые и репутационные риски.

Еще один способ — перевести часть механизмов кредитования на квалифицированное большинство, что позволило бы обходиться без консенсуса. Но пока это толком не обсуждали.

После победы в Венгрии оппозиционной "Тисы" ясности не прибавилось. Петер Мадьяр, глава выигравшей партии, неожиданно заявил, что согласен с решением Орбана наложить вето. Но в то же время он готов обсуждать проблему с Брюсселем.

В любом случае, пока в Будапеште не сформируют новое правительство, а произойдет это не раньше мая, для Киева ничего не изменится. Кроме того, против кредита выступает Словакия.

И дело не только в этом. Как показал декабрьский саммит ЕС, усталость от Украины среди европейских политиков усиливается. Исходный план — выдать Киеву кредит под залог замороженных российских активов — провалился не из-за Будапешта.

Главным критиком выступил бельгийский премьер Барт де Вевер, который направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен четырехстраничное письмо, охарактеризовав план как "принципиально ущербный" и предупредив, что Россия непременно засудит депозитарий Euroclear. Андрей Бабиш, незадолго до этого победивший на выборах в Чехии, сказал прямо: "Мы не будем финансово участвовать в этой помощи". Итальянский премьер Джорджа Мелони публично не комментировала проблему, но тихо поддержала скептиков — в Politico ее назвали серым кардиналом декабрьского саммита.

Обещания становятся ловушкой

С 2022 по 2026 год Брюссель и национальные правительства ЕС направили Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на 193 миллиарда евро. В феврале 2026-го Международный валютный фонд одобрил очередную программу на 8,1 миллиарда долларов, сразу выдав полтора. Но это кредит, а не грант: Киев до конца года обязан вернуть почти три миллиарда с процентами.

Как отмечает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина, структура западного финансирования существенно изменилась: если раньше преобладала безвозмездная поддержка, то сейчас акцент сместился в сторону кредитных инструментов, причем на все менее льготных условиях.

Альтернативные источники также ограничены, механизмы двусторонней помощи не способны полноценно заменить общеевропейские. "Чтобы использовать проценты от российских активов, каждый раз надо все согласовать, а это долгая процедура", — поясняет эксперт.

На этом фоне финансирование киевского режима все чаще становится предметом перераспределения ресурсов в самих странах ЕС. "Забирают социальные льготы у одних и передают их другим — Украине", — отмечает Еремина. Это усиливает внутренние политические риски.

"Киев вряд ли сможет в полном объеме обслуживать взятые на себя обязательства. Европейцам не выйти из этой ситуации без дополнительных издержек", — подчеркивает эксперт.