21:41 14.04.2026
Тренер "Салавата Юлаева" признал, что "Локомотив" объективно сильнее

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов признал, что ярославский "Локомотив" объективно сильнее уфимцев, после поражения в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Во вторник "Салават Юлаев" на домашнем льду проиграл "Локомотиву" (0:4) и со счетом 0-4 уступил в серии. В первом раунде уфимцы оказались сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" - 4-2.
"Мы понимали, против какой команды играем. Уже то, что прошли "Автомобилист", - это большой объем работы, который ребята проделали. Конечно, обидно, но команда билась до конца. Моменты у нас были, но "Локомотив" очень хорошо играет в обороне: плотно в средней зоне, тяжело отобрать шайбу в атаке. У нас возникали трудности во всех трех зонах. Дело не в удаче. С "Автомобилистом" мы провели очень достойную серию: были здоровы, был настрой. Здесь же объективно соперник сильнее", - приводятся слова Козлова на сайте клуба.
"Локомотив" является действующим обладателем Кубка Гагарина.
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Кузнецов не попал в заявку "Салавата Юлаева" на игру с "Локомотивом"
ХоккейСпортВиктор КозловАвтомобилистСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
