Глава Евросовета раскритиковал американскую блокаду иранских портов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал военную блокаду иранских портов со стороны США.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Кошта также счел возможным избежать одобрения Совета Безопасности ООН на инициативы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, например, предполагающие создание специальной коалиции. По его мнению, такие варианты могли бы быть реализованы в рамках не военного, а "мирного решения".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.