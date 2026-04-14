Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 14.04.2026 (обновлено: 09:45 14.04.2026)

Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 14 апр — РИА Новости. Иран потребовал от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в конфликте на Ближнем Востоке, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Иравани, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Документ адресован генсеку организации Антониу Гутеррешу и председателю ее Совбеза, которым в этом месяце выступает Манама.
"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания <...> должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", — говорится в письме.
Тегеран считает, что эти страны не только предоставили американским и израильским военным свою территорию для ударов по Ирану, но и порой напрямую участвовали в атаках.
«

"Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской Республики Иран квалифицируется как акт агрессии", — пояснил Иравани.

Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в операцию против ИРИ.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее сообщал, что Тегеран также требует компенсаций от Вашингтона и Тель-Авива. Представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани в беседе с РИА Новости оценил ущерб от их атак в 270 миллиардов долларов.
В миреИранПерсидский заливАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала