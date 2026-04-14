Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

ООН, 14 апр — РИА Новости. Иран потребовал от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в конфликте на Ближнем Востоке, следует из письма постпреда ИРИ при ООН Амира Саида Иравани, поступившего в распоряжение РИА Новости.

Документ адресован генсеку организации Антониу Гутеррешу и председателю ее Совбеза, которым в этом месяце выступает Манама.

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания <...> должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", — говорится в письме.

Тегеран считает, что эти страны не только предоставили американским и израильским военным свою территорию для ударов по Ирану , но и порой напрямую участвовали в атаках.

« "Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской Республики Иран квалифицируется как акт агрессии", — пояснил Иравани.

ИРИ . Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в операцию против