В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан

НОВОСИБИРСК, 14 апр – РИА Новости. Власти Новосибирской области направят почти 800 миллионов рублей на поддержку сельчан, потерявших свой скот в ходе мероприятий по ликвидации очагов пастереллеза, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.
На прошедшем во вторник заседании комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям областные чиновники рассказали депутатам о ветеринарных мероприятиях и поддержке сельчан.
"По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объём поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 миллиона рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 миллионов рублей – муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил депутатам, что первые дезинфекции на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан уже проведены. Продолжается вакцинирование животных, а в ряде сел сняты ветеринарные посты.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом 24 марта он объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.