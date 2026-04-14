Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 14.04.2026
Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей

Больше всего укусов клещей зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Больше всего укусов клещей зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Ростовской, Липецкой и других областях РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
В ведомстве дополнили, что зимне‑весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С начала сезона в медицинские организации обратились более 6 тысяч россиян в связи с укусами клещей.
На текущий момент более 1,2 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий: в 30 регионах России обработано свыше 4,3 тысячи гектаров.
"Роспотребнадзор напоминает, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды. Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация", - подытожили в Роспотребнадзоре.
ОбществоМоскваСтавропольский крайРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала