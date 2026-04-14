Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Больше всего укусов клещей зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Ростовской, Липецкой и других областях РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве дополнили, что зимне‑весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С начала сезона в медицинские организации обратились более 6 тысяч россиян в связи с укусами клещей.