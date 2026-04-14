Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 14.04.2026 (обновлено: 10:48 14.04.2026)
В Кирове арестовали подростка, пытавшегося за деньги поджечь подстанцию

© Следком/MAXДопрос подростка, пытавшегося поджечь трансформаторную подстанцию в Кирове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подросток, пытавшийся за деньги поджечь трансформаторную подстанцию в Кирове, арестован, сообщает СК России.
«

"Следственными органами СКР по Кировской области несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ. Судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в канале на платформе MAX.

По данным следствия, 30 января 17-летний подросток пытался за деньги поджечь оборудование трансформаторной подстанции в Кирове, используя промышленную горючую жидкость. Осуществить задуманное ему не удалось.
Кроме того, вынесен приговор двум несовершеннолетним за совершение террористического акта в Омске, им назначены наказания в виде 7 и 7,5 лет лишения свободы. В Нижнем Новгороде двое подростков осуждены за совершение теракта на объектах сотовой связи к 6 и 6 годам 3 месяцам лишения свободы. Во всех случаях несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательных колониях.
ПроисшествияКировРоссияКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала