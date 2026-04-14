В Бишкеке ответили на вопрос о переименовании сел с русскими названиями

БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Власти Киргизии не рассматривают вопрос о переименовании сел с русскими названиями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов.
"Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект", — сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что Жапаров якобы заявил о планах до конца 2027 года сменить все русскоязычные названия сел. Он также выступил против присвоения населенным пунктам имен известных в республике личностей.
Жапаров рассказал об отношении к русскому языку в Киргизии
26 ноября 2025, 12:44