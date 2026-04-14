Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия" в 2024 году. Архивное фото

Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия" в 2024 году

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.

Впервые кинофорум был проведен в 1935 году , жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев" (1934), который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года.

С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени.

Лауреатом первого Московского кинофестиваля в 1959 году стал кинорежиссер Сергей Бондарчук – его фильм "Судьба человека" получил Большой приз.

В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.

С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, с 2018 года проводится в апреле , за исключением 2022 года, когда кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года.

В рамках ММКФ традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.

Программа мероприятия включает: основной конкурс (участвуют не менее 12 полнометражных фильмов), конкурс документального кино (не менее семи полнометражных фильмов продолжительность не менее 61 минуты), конкурс короткометражного кино (не менее 12 короткометражных фильмов), конкурс "Русские премьеры" (не менее семи полнометражных фильмов), а также внеконкурсный показ, ретроспективный показ.

Отбор фильмов осуществляет отборочная комиссия. К нему допускаются как завершенные фильмы, так и находящиеся в монтажно-тонировочном периоде.

Заявки принимают через онлайн систему.

При отборе фильмов в основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино предпочтение отдается мировым (фильм прежде не показывался публично) и международным (фильм был выпущен в прокат или публично показан только в стране (странах) производства) премьерам.

При отборе картин в конкурс "Русские премьеры" рассматриваются только фильмы с доступной мировой премьерой.

При отборе фильмов в внеконкурсные программы современного кино рассматриваются фильмы с доступной для ММКФ российской премьерой (фильм был публично показан за пределами России).

Расписание показов картин определяет дирекция ММКФ. Каждая из них может быть продемонстрирована на фестивале не более пяти раз, включая показы для прессы.

Для оценки фильмов формируются международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино и национальное жюри конкурса "Русские премьеры".

Первые шедевры на ММКФ представляли режиссеры Золтан Фабри, Иштван Сабо, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Атом Эгоян, Кшиштоф Кесьлевский, Асгар Фархади. Друзьями фестиваля были звезды мирового кино Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Симона Синьоре, Ив Монтан, Тосиро Мифунэ, Ричард Бартон, Жан Маре. В числе недавних гостей – актеры Брэд Питт, Квентин Тарантино, Майкл Манн, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броуди, Тим Бертон.

Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук, Брийянте Мендоса и другие.

До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы , золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка "Святого Георгия".

Жюри основного конкурса присуждает главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма), специальный приз жюри (вручается по решению жюри), приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.

Жюри конкурса документального кино вручает приз за лучший фильм конкурса документального кино, а жюри конкурса короткометражного кино – за лучшую короткометражную картину. Жюри конкурса "Русские премьеры" вручает приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры".

С 1999 года оргкомитет и дирекция ММКФ вручают почетный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского "Верю. Константин Станиславский". Первым ее получил французский актер Ален Делон.

Ее были также удостоены знаменитые актеры Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский, Катрин Денев, Рэйф Файнс и др.

На ММКФ также учреждены приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма), приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса согласно опросам зрителей (вручается режиссеру фильма), приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).

С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ была швейцарская компания Chopard . С 2021 года в роли официального партнера московского международного кинофестиваля выступает ювелирная компания Mercury. Она изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура "Золотого Святого Георгия" выполнена из позолоченного серебра, фигура "Серебряного Святого Георгия" – из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury.

"Золотой Святой Георгий" вручают за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряными Святыми Георгиями" награждают лауреатов в семи номинациях. Оригинальным дизайном выделяется приз "Верю. Константин Станиславский".

С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер и актер Никита Михалков . Программный директор фестиваля – Иван Кудрявцев, председатель отборочной комиссии – кинокритик Сергей Лаврентьев

В 2025 году 47-й Московский международный кинофестиваль прошел с 17 по 24 апреля.

В жюри основного конкурса вошли актриса, певица, телеведущая и продюсер Бушра (Египет), режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), режиссер и сценарист Алексей Герман-младший (Россия), актер Джон Робинсон (США) и актриса Марьяна Спивак (Россия). Председателем жюри стал режиссер Луис Миньярро (Испания).

Обладателем "Золотого Святого Георгия" за лучший фильм стала индийская картина "Элизиум", ее режиссер Прадип Курба получил также приз за лучшую режиссуру.

"Серебряный Святой Георгий" за лучшее исполнение мужской роли достался Евгению Цыганову за фильм "Семейное счастье" (Россия), а женской – Марии Родригес Сото за фильм "Дом в огне" (Испания).

"Серебряный Святой Георгий" за лучший документальный фильм завоевала картина "Тетушка Ху и ее райский сад" Пань Чжици (Китай).

"Серебряный Святой Георгий" за лучший короткометражный фильм получил "Танец пчелы" Фон Кортисо (Испания).

В конкурсе "Русские премьеры" победителем стал фильм "Мужу привет" режиссера Антона Маслова.

Специального приза жюри "Серебряный Святой Георгий" был удостоен фильм "Эвакуация" Фархата Шарипова (Казахстан).

"Золотого Святого Георгия" за вклад в кинематограф вручили актеру Владимиру Ильину.

Всего на фестивале было представлено более 200 картин из 50 стран, в числе которых Аргентина, Китай, Франция, Индия, США, Италия, Мексика, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Ирландия, Ливан и другие. В 25 залах Москвы прошли 333 киносеанса , больше 40 тысяч зрителей посмотрели фильмы.

В 2026 году 48-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 23 апреля.

В жюри основного конкурса вошли режиссер, сценарист и продюсер Иван Твердовский (Россия), актриса театра и кино Дарья Екамасова (Россия), актриса и певица Цзинь Ша (Китай), режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун (Турция), режиссер Хавьер Ребольо (Испания). Возглавил жюри Прасанна Витанаге (Шри-Ланка).

В киносмотре участвуют около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных, а также 96 российских премьер. География ММКФ охватывает 43 государства.

В основном конкурсе представлены фильмы из Италии, России, Испании, Республики Корея, Аргентины, Мексики, Ирана, Монголии, Китая и Индии.

Фильмом открытия станет военная картина Александра Котта " Ангелы Ладоги ".