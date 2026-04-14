Россиянам рассказали, сколько знаков должно быть в безопасном пароле

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минимальная длина для безопасного пароля - 12 символов, но чем он длиннее и сложнее, тем лучше, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев.

"Минимальная безопасная длина - 12 символов. Однако современные средства подбора паролей (например, с использованием видеокарт и ИИ) позволяют взломать 8-значный пароль за считанные часы или даже минуты, если он состоит только из цифр или маленьких букв", - рассказал он.