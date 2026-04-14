Специальная военная операция на Украине
 
09:32 14.04.2026 (обновлено: 09:35 14.04.2026)
Хинштейн: над Курской областью сбили 85 беспилотников ВСУ за сутки

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области было сбито 85 украинских беспилотников различного типа, 17 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 13 апреля до 07:00 14 апреля сбито 85 вражеских беспилотников различного типа. 17 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Женщина у жилого частного дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"ВСУ не раз пытались нас убить". Как спасают жителей прифронтовых районов
Вчера, 08:00
Он уточнил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи деревни Викторовка Рыльского района во время движения автомобиля пострадал мужчина. Вблизи села Песчаное Беловского района ранения получили водитель и электрик Беловской ЦРБ. Автомобиль скорой помощи посечён осколками", - добавил губернатор.
По словам Хинштейна, все раненые доставлены в Курскую областную больницу.
"Вблизи села Верхняя Груня Кореневского района повреждены линии электропередач. В посёлке Колонтаевка Льговского района повреждена летняя кухня у дома. В деревне Сухая Рыльского района повреждён объект энергетики, абоненты переключены по резервной схеме. В селе Быканово Обоянского района в результате падения обломков БПЛА посечена крыша двух домов", - сообщил он.
Уточняется, что погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРыльский районБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
