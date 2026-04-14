"Хезболла" провела 75 боевых операций против Израиля

БЕЙРУТ, 14 апр — РИА Новости. Шиитское движение "Хезболла" заявило о 75 боевых операциях против Израиля, проведенных за последние сутки.
Так, пресс-служба движения отчиталась об отражении 22 попыток наступления израильской армии и 33 комбинированных ударах по населенным пунктами в радиусе до 20 километров от границы. Кроме того, "Хезболла" атаковала две базы ЦАХАЛ, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере еврейского государства.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию", — говорится в одном из последних заявлений.