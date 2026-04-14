Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.04.2026 (обновлено: 13:24 14.04.2026)
"Хезболла" провела 75 боевых операций против Израиля в понедельник

© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 14 апр — РИА Новости. Шиитское движение "Хезболла" заявило о 75 боевых операциях против Израиля, проведенных за последние сутки.
Так, пресс-служба движения отчиталась об отражении 22 попыток наступления израильской армии и 33 комбинированных ударах по населенным пунктами в радиусе до 20 километров от границы. Кроме того, "Хезболла" атаковала две базы ЦАХАЛ, шесть приграничных опорных пунктов и 11 казарм на севере еврейского государства.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали место скопления вражеских сил в городе Байяда, применив артиллерию", — говорится в одном из последних заявлений.
После того как президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США, "Хезболла" приостановила операции против Израиля. Но 9 апреля движения возобновило боевые действия после массированного удара израильских войск по Бейруту и поселениям на юге Ливана.
В миреИзраильИранСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала