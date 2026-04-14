Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине, сообщают СМИ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет снова пропустит встречу контактной группы по Украине на этой неделе, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, вместо главы Пентагона в этой виртуальной встрече будет участвовать замглавы ведомства по политическим делам Элбридж Колби, как и во время предыдущего собрания в феврале. В Пентагоне отказались комментировать изданию эти данные.
Как отмечает Politico, отсутствие Хегсета на встрече сигнализирует о смене приоритетов администрации президента США Дональда Трампа, которая ожидает, что Европа будет брать на себя более значительную долю поставок Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.