Дожди, грозы и град на Кавказе закончатся только в среду

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сильные осадки с градом и грозой будут идти в горах регионов Северного Кавказа до среды, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"На большей части Северного Кавказа ожидаются сильные осадки в виде дождей, снега, мокрого снега, местами прогремят грозы, выпадет град, но до среды. Например, 15 апреля в Ставропольском крае, днем в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - Алании такие жуткие осадки прекратятся", - рассказала агентству Макарова.