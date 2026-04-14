ДОХА, 14 апр - РИА Новости. МИД Катара опроверг слухи, будто заплатил Ирану для сокращения атак.
"Абсолютно никаких договорённостей с Ираном по поводу платы для прекращения атак на Катар не было, все спекуляции на эту тему не соответствуют действительности", - сказал официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Как заявил аль-Ансари, "атаки на Катар не прекращались в течение всего периода военных действий и остановились только с началом перемирия".
