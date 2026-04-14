Фонд Кадырова направил на нужды СВО около 3 тыс единиц спецавтотранспорта

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время совещания с силовым блоком Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 14 апр — РИА Новости. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в зону СВО 2 839 единиц спецавтотранспорта, в том числе 291 бронированную машину и 17 873 квадрокоптеров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Особую поддержку бойцам и их семьям оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На нужды СВО направлено 2 839 единиц спецавтотранспорта, в том числе 291 бронированная машина, 17 873 квадрокоптера, 33 тысячи единиц средств связи и многое другое", — сообщил Кадыров в Telegram-канале по итогам совещания с силовым блоком.