Япония призвала обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости. Япония считает крайне важным скорейшее обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение администрации США начать блокаду судов.
“Соединённые Штаты заявили, что начали меры по блокированию судов, заходящих в иранские порты, при этом отмечается, что свобода судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в порты, не связанные с Ираном, или покидающих их, не будет нарушаться”, - подчеркнул генсек.
“Япония считает важным, чтобы свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе было обеспечено как можно скорее. Япония, внимательно следя за ситуацией, будет, взаимодействуя с международным сообществом, прилагать максимальные усилия для того, чтобы суда всех стран, включая Японию, могли свободно и безопасно проходить через Ормузский пролив”, — добавил он.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером 13 апреля приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США.