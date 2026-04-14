Япония призвала обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе

04:22 14.04.2026
© REUTERS / Francis Mascarenhas — Суда после прохождения Ормузского пролива в Мумбаи, Индия
Суда после прохождения Ормузского пролива в Мумбаи, Индия. Архивное фото
ТОКИО, 14 апр — РИА Новости. Япония считает крайне важным скорейшее обеспечение свободного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение администрации США начать блокаду судов.
“Соединённые Штаты заявили, что начали меры по блокированию судов, заходящих в иранские порты, при этом отмечается, что свобода судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в порты, не связанные с Ираном, или покидающих их, не будет нарушаться”, - подчеркнул генсек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Трамп раскрыл цель блокады Ормузского пролива
Вчера, 20:24
По словам Кихары, ситуация вокруг Ормузского пролива является важным вопросом не только для Японии, но и для всего международного сообщества.
“Япония считает важным, чтобы свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе было обеспечено как можно скорее. Япония, внимательно следя за ситуацией, будет, взаимодействуя с международным сообществом, прилагать максимальные усилия для того, чтобы суда всех стран, включая Японию, могли свободно и безопасно проходить через Ормузский пролив”, — добавил он.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером 13 апреля приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США.
Судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Глава TotalEnergies предпочел платный проход через Ормуз его блокаде
02:55
 
