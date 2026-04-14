Абсолютное большинство итальянцев поддержали запрет соцсетей для детей

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 90% итальянцев поддерживают введение запрета на доступ в соцсети для несовершеннолетних, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на исследование, проведенное исследовательской компанией Demetra и фондом Fondazione Patti Digitali Ets.

"Чуть менее 90% итальянцев выступают за закон, который бы помешал детям и подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями", - говорится в материале издания.

При этом 35% итальянцев считают, что возрастной порог должен составлять 16 лет, еще 20% считают, что 14 лет.

Кроме того, 68,2% респондентов заявили, что чрезмерное использование смартфонов и социальных сетей является ключевым фактором, объясняющим различные трудности, с которыми сталкивается современная молодежь.

Согласно результатам исследования, 75,6% граждан считают, что ограничения для детей предподросткового возраста должны также включать запрет на доступ к чат-ботам генеративного ИИ.

При этом, как подчеркивает газета, итальянцы не хотят просто делегировать властям задачу по установке правил в этой сфере. Так, 61,6% респондентов считают важным, чтобы родители, как сообщество, совместно определили возрастной порог.