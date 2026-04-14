Абсолютное большинство итальянцев поддержали запрет соцсетей для детей - РИА Новости, 14.04.2026
16:49 14.04.2026 (обновлено: 16:52 14.04.2026)
Абсолютное большинство итальянцев поддержали запрет соцсетей для детей

Corriere della Sera: 90 процентов итальянцев поддержали запрет

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 90% итальянцев поддерживают введение запрета на доступ в соцсети для несовершеннолетних, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на исследование, проведенное исследовательской компанией Demetra и фондом Fondazione Patti Digitali Ets.
"Чуть менее 90% итальянцев выступают за закон, который бы помешал детям и подросткам младшего возраста пользоваться социальными сетями", - говорится в материале издания.
Игровые автоматы в казино - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В РПЦ предложили запретить рекламу азартных игр
13 апреля, 17:02
При этом 35% итальянцев считают, что возрастной порог должен составлять 16 лет, еще 20% считают, что 14 лет.
Кроме того, 68,2% респондентов заявили, что чрезмерное использование смартфонов и социальных сетей является ключевым фактором, объясняющим различные трудности, с которыми сталкивается современная молодежь.
Согласно результатам исследования, 75,6% граждан считают, что ограничения для детей предподросткового возраста должны также включать запрет на доступ к чат-ботам генеративного ИИ.
При этом, как подчеркивает газета, итальянцы не хотят просто делегировать властям задачу по установке правил в этой сфере. Так, 61,6% респондентов считают важным, чтобы родители, как сообщество, совместно определили возрастной порог.
В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения ввели в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. В апреле телеканал ERT сообщал, что правительство Греции запретит доступ к соцсетям для детей младше 15 лет.
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Греции запретят доступ к соцсетям для детей
8 апреля, 09:43
 
