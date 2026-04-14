Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии

В Италии снова нацелились на проведение Олимпийских игр

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Итальянские области Пьемонт, Ломбардия, Лигурия и их административные центры Турин, Милан и Генуя изучают возможность подачи совместной заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 или 2040 году, говорится в их совместном заявлении.

В феврале бывший президент итальянской области Венето Лука Дзайя выразил желание, чтобы страна выдвинула заявку в качестве кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 года.

Ломбардия и Милан и "Регионы Пьемонт Лигурия совместно с городами Турин Генуя объявляют о начале совместного пути, направленного на оценку возможности выдвижения единой кандидатуры Северо-Западной части Италии на проведение будущих летних Олимпийских и Паралимпийских игр, с первоначальным временным ориентиром на 2036 год или, в качестве альтернативы, на 2040 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайтах местных администраций.

Отмечается, что в настоящее время компетентные учреждения намерены начать предварительный этап обсуждения и углубленного анализа с Олимпийским комитетом Италии (CONI), правительством страны, спортивным сообществом, университетами и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы оценить осуществимость возможного выдвижения кандидатуры на проведение будущих летних Олимпийских игр.