В Италии снова нацелились на проведение Олимпийских игр

15:16 14.04.2026 (обновлено: 15:25 14.04.2026)
Пьемонт, Ломбардия и Лигурия изучают возможность подачи заявки на проведение ОИ

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Итальянские области Пьемонт, Ломбардия, Лигурия и их административные центры Турин, Милан и Генуя изучают возможность подачи совместной заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 или 2040 году, говорится в их совместном заявлении.
В феврале бывший президент итальянской области Венето Лука Дзайя выразил желание, чтобы страна выдвинула заявку в качестве кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2036 или 2040 года.
"Регионы Пьемонт, Ломбардия и Лигурия совместно с городами Турин, Милан и Генуя объявляют о начале совместного пути, направленного на оценку возможности выдвижения единой кандидатуры Северо-Западной части Италии на проведение будущих летних Олимпийских и Паралимпийских игр, с первоначальным временным ориентиром на 2036 год или, в качестве альтернативы, на 2040 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайтах местных администраций.
Отмечается, что в настоящее время компетентные учреждения намерены начать предварительный этап обсуждения и углубленного анализа с Олимпийским комитетом Италии (CONI), правительством страны, спортивным сообществом, университетами и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы оценить осуществимость возможного выдвижения кандидатуры на проведение будущих летних Олимпийских игр.
"На данном начальном этапе будет создана межведомственная рабочая группа, состоящая из шести руководителей кабинетов соответствующих администраций, которой будет поручено начать предварительное изучение и поддержать разработку процесса подачи заявки", - отмечается в заявлении.
