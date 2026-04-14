Италия остановит продление соглашения в обороне с Израилем, заявила Мелони
15:08 14.04.2026
Италия остановит продление соглашения в обороне с Израилем, заявила Мелони

© AP Photo / Alessandra Tarantino — Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 14 апр - РИА Новости. Италия остановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем", - заявила Мелони журналистам, прибыв на винную выставку Vinitaly в Вероне.
По сообщению агентства Nova, министр обороны Италии Гуидо Крозетто направил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу письмо, официально уведомив его о приостановке автоматического продления двустороннего меморандума о сотрудничестве в оборонной сфере.
Меморандум, вступивший в силу 13 апреля 2016 года, определяет правовую основу сотрудничества между Италией и Израилем в сфере обороны, включая обмен военной продукцией и развитие технологического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Документ предусматривал автоматическое продление каждые пять лет.
