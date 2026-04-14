Италия остановит продление соглашения в обороне с Израилем, заявила Мелони

РИМ, 14 апр - РИА Новости. Италия остановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони резко ответила на угрозы Трампа
10 апреля, 03:30
По сообщению агентства Nova, министр обороны Италии Гуидо Крозетто направил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу письмо, официально уведомив его о приостановке автоматического продления двустороннего меморандума о сотрудничестве в оборонной сфере.
Меморандум, вступивший в силу 13 апреля 2016 года, определяет правовую основу сотрудничества между Италией и Израилем в сфере обороны, включая обмен военной продукцией и развитие технологического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Документ предусматривал автоматическое продление каждые пять лет.