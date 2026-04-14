21:28 14.04.2026 (обновлено: 22:09 14.04.2026)
"Тотальная катастрофа". На Западе испугались нового шага Ирана

Advance: Иран не откажется от своих требований из-за блокады Ормузского пролива

Грузовые суда следуют по Арабскому заливу в направлении Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив не заставят Иран отказаться от ключевых требований по переговорам, пишет Advance.
"Еще до начала переговоров было понятно, что Иран, вероятно, не пойдет на значительные уступки и что именно контроль над Ормузским проливом обеспечивает ему экономические рычаги давления на противника, обладающего большей огневой мощью. Иными словами, Дональд Трамп сейчас бьет туда, где Иран наиболее чувствителен, но и решителен", — говорится в публикации.
Отмечается, что контроль над Ормузом стал "самым мощным оружием Тегерана", потому что последствия этого шага ощущает на себе весь мир.
"Ядерная угроза внушает страх перед тотальной катастрофой, а Ормузский пролив наносит мгновенный удар по ценам на энергоносители, инфляции, логистике и политической стабильности", — заключил автор статьи.
В воскресенье глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Тегерану за проход через пролив.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.
