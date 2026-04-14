Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли.
"Максимально используя особые полномочия во взаимодействии с министерствами экономики и финансов, сельского хозяйства, дорог и градостроительства и другими органами власти, участвующими в приграничной торговле, они должны облегчить импорт товаров первой необходимости, нейтрализовав угрозы морской блокады Ирана и оставив противника не у дел", - говорится в заявлении министра, опубликованном информационным порталом правительства Ирана.
Министр внутренних дел Ирана отметил, что губернаторы приграничных провинций должны задействовать все возможности для того, чтобы укрепить приграничную торговлю и нарастить ее.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.