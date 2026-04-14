Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли.

Министр внутренних дел Ирана отметил, что губернаторы приграничных провинций должны задействовать все возможности для того, чтобы укрепить приграничную торговлю и нарастить ее.