Рейтинг@Mail.ru
Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 14.04.2026 (обновлено: 15:12 14.04.2026)
Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли.
"Максимально используя особые полномочия во взаимодействии с министерствами экономики и финансов, сельского хозяйства, дорог и градостроительства и другими органами власти, участвующими в приграничной торговле, они должны облегчить импорт товаров первой необходимости, нейтрализовав угрозы морской блокады Ирана и оставив противника не у дел", - говорится в заявлении министра, опубликованном информационным порталом правительства Ирана.
Министр внутренних дел Ирана отметил, что губернаторы приграничных провинций должны задействовать все возможности для того, чтобы укрепить приграничную торговлю и нарастить ее.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. После этого Трамп заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала