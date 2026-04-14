В Иране рассказали о состоянии АЭС "Бушер"

ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. АЭС "Бушер" в данный момент функционирует, проблем для здоровья населения нет, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.
"Эти объекты (АЭС "Бушер" - ред.) в настоящий момент функционируют. Были предусмотрены все меры безопасности для защиты здоровья населения там", - заявила Мохаджерани агентству.
Официальный представитель правительства Ирана добавила, что коллеги из организации по атомной энергии Ирана задействовали необходимые протоколы по защите объектов.
"С этой точки зрения проблем нет", - подчеркнула Мохаджерани.
