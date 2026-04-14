Сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сотрудник департамента Минобороны России Николай Жабин обвиняется в хищении ипотечных средств, выделенных по якобы заявлениям родственников умерших военнослужащих, сообщает ГВСУ СК России на платформе МАХ.
"В Москве военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Николая Жабина. Он обвиняется в хищении и покушении на хищение бюджетных денежных средств (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023-2024 годах Жабин, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы, совершив таким образом многомиллионное хищение. Кроме того, он совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента. Подчеркивается, что в результате преступления МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.
"По ходатайству следствия в отношении Жабина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проведены выемки, изъяты предметы и документы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемого судом наложен арест", - добавляется в сообщении.