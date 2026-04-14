Сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке

По данным следствия, в 2023-2024 годах Жабин, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы, совершив таким образом многомиллионное хищение. Кроме того, он совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента. Подчеркивается, что в результате преступления МО РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.