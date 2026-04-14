Брокер назвал признаки "разгона" цены акций в Telegram-каналах

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Инвесторов должны настораживать блогеры и каналы, которые призывают вкладывать в неликвидные акции, так как в таких инструментах легко проводить манипулирование, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

В понедельник силовики сообщили об аресте троих мужчин, связанных с компанией PFL Advisors, которые администрировали Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи " и "Сигналы РЦБ" и с их помощью манипулировали бумагами 19 крупных российских компаний. Они призывали приобретать или продавать эти активы, чтобы затем совершить выгодные для себя операции по искусственно сформировавшейся цене.

"Если в информации от "финансовых советников", блогеров в этих Telegram-каналах речь идет про потенциальную выгоду от вложения в неликвидные инструменты, инструменты второго эшелона, то, конечно же, к такой информации нужно относиться с осторожностью и с опаской. Как раз-таки на таких инструментах проводить манипулирование достаточно просто", - пояснил Леснов.

По его словам, сейчас на российском рынке акций второй эшелон имеет признаки тонкого рынка, где даже несколько миллионов рублей могут значительно привести к отклонению цены.

Леснов отметил, что российскому рынку не хватает регулирования деятельности финансовых блогеров. "Эта история, ... возможно, приведет к тому, что у нас в ближайшее время появится четкое регулирование этого вопроса, для того чтобы в будущем не допускать двояких трактовок, и, конечно же, в первую очередь не допускать заведомо ложного распространения информации среди инвесторов, на которой могут наживаться авторы публичных каналов", - считает он.

В феврале Банк России предлагал обсудить создание реестра финансовых инфлюенсеров, введение требований к их квалификации и установление ответственности за качество распространяемой информации.