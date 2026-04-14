Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о проблеме с иностранцами, осужденными в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 14.04.2026
Москалькова рассказала о проблеме с иностранцами, осужденными в России

Москалькова: некоторые страны не хотят забирать своих граждан, осуждённых в РФ

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр колонии
Охранный периметр колонии - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Охранный периметр колонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые государства не хотят забирать своих граждан, осужденных в России, для их дальнейшего отбывания наказания на родине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен, выступая с тематическим докладом на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, призвала наладить механизм передачи иностранных осужденных для дальнейшего отбывания наказания в страну их гражданства.
«
"Не все государства хотят забирать своих людей. У них мест не хватает, кормить они их не хотят. Еще какие-то соображения, что судимость у них тогда будет в стране, а так они отсидят в России и приедут без судимости", - сказала Москалькова.
РоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала