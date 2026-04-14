Москалькова рассказала о проблеме с иностранцами, осужденными в России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые государства не хотят забирать своих граждан, осужденных в России, для их дальнейшего отбывания наказания на родине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен, выступая с тематическим докладом на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, призвала наладить механизм передачи иностранных осужденных для дальнейшего отбывания наказания в страну их гражданства.
"Не все государства хотят забирать своих людей. У них мест не хватает, кормить они их не хотят. Еще какие-то соображения, что судимость у них тогда будет в стране, а так они отсидят в России и приедут без судимости", - сказала Москалькова.