ОС "Альт Сервер" стала основой сетевой инфраструктуры РСХБ

Выбор операционной системы был осуществлен Россельхозбанком по итогам анализа и комплексного тестирования различных отечественных решений. В качестве критериев для отбора учитывались не только технологические преимущества продукта, но и наличие активного сообщества разработчиков, качество технической поддержки, возможность централизованного обучения специалистов работе с новым продуктом.

"Переход на отечественную операционную систему "Альт Сервер" для 3 тысяч физических и виртуальных серверов — это не просто технический проект, а важный элемент нашей стратегии по обеспечению технологической устойчивости. Система продемонстрировала отличные результаты в тестовых средах, показав высокую надежность. Разработчики банка и вендора не только развивают собственный репозиторий, фундамент для создания полностью отечественных дистрибутивов Linux (Линукс), но и участвуют в ключевых международных проектах свободного ПО, куда внесены тысячи строк их кода", — заявил заместитель директора Департамента информационных технологий АО "Россельхозбанк" Вадим Григоренко.

В рамках проекта специалисты головного офиса Россельхозбанка прошли обучение. Сотрудники освоили курс "Администрирование ОС "Альт" в авторизованном учебном центре, занятия проходили в формате онлайн-вебинаров. В дальнейшем планируется обучение системных администраторов во всех региональных филиалах банка.

"Миграция почти 3 тысяч серверов Россельхозбанка была успешно выполнена благодаря слаженной работе с командами интегратора и банка. Переход прошел плавно, без остановки рабочих процессов, а обучение команды банка силами вендора позволило ускорить ввод решений в эксплуатацию. Компании банковской сферы как субъекты КИИ имеют высокие требования к масштабируемости, производительности и безопасности ИТ-инфраструктуры. Мы рады, что коллеги из РСХБ высоко оценили наш продукт, и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", — сказал председатель совета директоров ООО "Базальт СПО" Алексей Смирнов.