Экономист UBS рассказал о крупнейшем росте инфляции в энергетике за 25 лет - РИА Новости, 14.04.2026
14:35 14.04.2026
Экономист UBS рассказал о крупнейшем росте инфляции в энергетике за 25 лет

UBS: конфликт в Иране привел к крупнейшему росту мировой энергетической инфляции

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Последний конфликт на Ближнем Востоке привел к крупнейшему росту мировой энергетической инфляции за последние 25 лет, свидетельствуют расчеты экономиста UBS, приводимые профильным информационным порталом.
"Согласно расчетам экономиста, отслеживающего правительственные данные, война в Иране привела к самому значительному росту мировой инфляции в энергетическом секторе за последние 25 лет", - передает портал Market Watch.
Так, глобальный руководитель исследований экономики и стратегии в UBS Аренд Каптейн (Arend Kapteyn) сообщил, что медианный месячный рост инфляции в энергетике составил 5,5% среди стран, уже опубликовавших данные, что превышает скачок марта 2022 года.
Аналитик отметил, что UBS отслеживает инфляцию примерно в 45 крупнейших экономиках, на которые приходится более 85% мирового ВВП. И из 27 стран, уже представивших данные, около двух третей показали рост в 97-м процентиле или выше по историческим меркам. Иными словами, лишь в одной стране из этих 27 за последние 25 лет медианная месячная инфляция энергетического сырья была выше.
Цены на газ в Европе с начала года выросли на 60%, стоимость нефти марки WTI - примерно на 70%. При этом ожидания возможного соглашения между США и Ираном, которое может привести к открытию Ормузского пролива, сдерживают котировки ниже 100 долларов за баррель, несмотря на сложности с прохождением танкеров из-за блокад, передает портал.
Из-за эскалации конфликта между США и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти и вызвало рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.
