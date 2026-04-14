Грузооборот "Портового Альянса" в I квартале достиг 10,2 млн тонн

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совокупный грузооборот терминалов и портов под управлением "Портового Альянса" в январе-марте достиг 10,2 миллиона тонн - на 7,2% выше показателей аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.

Как отмечается в сообщении, эти показатели выделяются на фоне общероссийской динамики грузооборота морских портов, составившей, по данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), +0,6%.

Основным "локомотивом" роста в I квартале стали дальневосточные терминалы "Остерра" и "Малый порт", суммарный объем их грузооборота составил 6,3 миллиона тонн – 60% всего грузооборота "Портового Альянса". При этом терминал "Остерра" показал рост на 47% (5,4 миллиона тонн). "Это коррелирует с общим ростом порта Ванино (+54,5%) и подтверждает стратегическую ставку группы на экспорт в страны АТР", - отмечается в сообщении.

Мурманский балкерный терминал (МБТ) также показал рост, удвоив объемы до 507 тысяч тонн, несмотря на логистические вызовы и нехватку подвижного состава на ЗСЖД, повлиявшие на грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП).

"Такой результат стал возможным, в том числе, благодаря обработке грузов с замерзшей Балтики. Параллельно группа продолжает стратегию диверсификации грузовой базы крупнейшего порта Арктики: рост доли ЖРК в структуре грузооборота ММТП, а также минеральных удобрений и апатитового концентрата в МБТ позволяет планомерно снижать зависимость стивидора от угольного компонента", - пояснили в компании.

В целом в сегменте угля при среднерыночном росте перевалки угля в 3%, "Портовый Альянс" увеличил объемы на 9,2% (до 8,4 миллиона тонн), опережая общероссийские показатели. В перевалке минудобрений, где в целом по стране зафиксировано падение на 3,8%, компания практически удержала позиции (снижение на 1,6%), а в марте показала восстановительный рост на 30,7%.