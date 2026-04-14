Грузооборот "Портового Альянса" в I квартале достиг 10,2 млн тонн

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совокупный грузооборот терминалов и портов под управлением "Портового Альянса" в январе-марте достиг 10,2 миллиона тонн - на 7,2% выше показателей аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.
Как отмечается в сообщении, эти показатели выделяются на фоне общероссийской динамики грузооборота морских портов, составившей, по данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), +0,6%.
Основным "локомотивом" роста в I квартале стали дальневосточные терминалы "Остерра" и "Малый порт", суммарный объем их грузооборота составил 6,3 миллиона тонн – 60% всего грузооборота "Портового Альянса". При этом терминал "Остерра" показал рост на 47% (5,4 миллиона тонн). "Это коррелирует с общим ростом порта Ванино (+54,5%) и подтверждает стратегическую ставку группы на экспорт в страны АТР", - отмечается в сообщении.
Мурманский балкерный терминал (МБТ) также показал рост, удвоив объемы до 507 тысяч тонн, несмотря на логистические вызовы и нехватку подвижного состава на ЗСЖД, повлиявшие на грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП).
"Такой результат стал возможным, в том числе, благодаря обработке грузов с замерзшей Балтики. Параллельно группа продолжает стратегию диверсификации грузовой базы крупнейшего порта Арктики: рост доли ЖРК в структуре грузооборота ММТП, а также минеральных удобрений и апатитового концентрата в МБТ позволяет планомерно снижать зависимость стивидора от угольного компонента", - пояснили в компании.
В целом в сегменте угля при среднерыночном росте перевалки угля в 3%, "Портовый Альянс" увеличил объемы на 9,2% (до 8,4 миллиона тонн), опережая общероссийские показатели. В перевалке минудобрений, где в целом по стране зафиксировано падение на 3,8%, компания практически удержала позиции (снижение на 1,6%), а в марте показала восстановительный рост на 30,7%.
"Итоги квартала подтверждают эффективность выбранной бизнес-модели "Портового Альянса". Опережающие темпы роста на фоне общерыночных показателей обеспечены за счет нескольких факторов. Географическая диверсификация позволила компенсировать временное снижение объемов в Мурманске и Черноморском бассейне за счет существенного роста показателей на Дальнем Востоке. Оперативная маневренность управляющей компании обеспечила быстрое перенаправление грузопотоков на свободные мощности. Кроме того, сформированный инвестиционный портфель создает базу для сохранения устойчивости группы в среднесрочной перспективе", - считают в компании.