Как Иван Грозный отреагировал на Варфоломеевскую ночь

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Варфоломеевская ночь во Франции уже столетия является синонимом жестокости и кровавой бойни. Дошло известие о происшедшем и до Ивана Грозного.

Как же отреагировал русский царь?

Бесчеловечный поступок

О событиях Варфоломеевской ночи Иван Грозный подробно узнал от прибывшего в Москву летом 1573-го австрийца Магнуса Паули — посла императора Священной Римской империи Максимилиана II. Кровавые события во Франции сильно впечатлили Ивана Грозного, и оценил он их крайне негативно.

Русский царь написал Максимилиану II: "А что, брат наш дражайшей, скорбиш о кроворозлитее, что учинилось у францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито, и о том крестьянским господарем пригоже скорбети, что таковое безчеловечество француской корол над толиким народом учинил".

Причем обличение правителей-мучителей довольно часто встречается в посланиях Ивана IV. Но имел ли право правитель, прозванный Грозным, осуждать европейских монархов?

Безжалостная Европа

Средневековая Европа никогда не являлась образцом милосердия. Например, во время правления Ивана Грозного, с 1547 по 1584 год, в одних только Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, "число жертв доходило до 100 тысяч". Причем из них "сожжено живьем 28 540 человек". Такую статистику приводит автор книги "Драма грозного царя", литературный критик, публицист Петр Ткаченко.

В Англии Генриха VIII только за "бродяжничество" вдоль больших дорог "было повешено 72 тысячи бродяг и нищих". Виселицы стояли в каждом городе. Для бездомных создавали работные дома — по сути, места рабства.

Ярко пылали в те времена и костры инквизиции. Инквизитор Людвиг Парамо в 1598 году сообщал, что только в Германии, Италии, Испании за 150 лет сожжено не менее 30 тысяч "ведьм".

Что уж говорить о колониальных войнах в Новом Свете и Азии, где масштабы насилия были сопоставимы с истреблением целых народов. При этом именно Иван Грозный в глазах многих — ни с кем не сравнимый тиран и палач.

Не так жесток, как говорят

Если посмотреть на статистику, то картина меняется. К моменту событий Варфоломеевской ночи Иван IV уже отказался от опричнины. По подсчетам историков, за эти годы погибло от пяти до 15 тысяч человек. Максимальная цифра, называемая специалистами, — 20 тысяч.

Для сравнения: только за одну ночь в Париже было убито столько же, сколько за несколько лет "террора". Опричнина Ивана Грозного вызвала настоящий шок на Руси именно потому, что подобная практика не была свойственна русскому управлению.

В Европе же ежедневная жестокость наказаний, массовые казни бродяг, костры инквизиции, беспощадное подавление мятежей в то время были в порядке вещей.

Покаялся в содеянном

Стоит подметить еще одну деталь, которую историки считают важной. Иван Грозный так или иначе покаялся в своих грехах. Его духовные грамоты, вклады в монастыри "на помин души" казненных свидетельствует об осознании содеянного.

Ни Карл IX, ни Екатерина Медичи, ни другие европейские монархи, проливавшие кровь в гораздо больших масштабах, не оставили подобных свидетельств.