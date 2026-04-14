На "Госуслугах" появился тренажер для подготовки к ЕГЭ
13:47 14.04.2026 (обновлено: 14:42 14.04.2026)
На "Госуслугах" появился тренажер для подготовки к ЕГЭ

Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На портале "Госуслуги" теперь доступен тренажер для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), в котором можно будет отработать решение типовых заданий и познакомиться с форматом испытания, рассказало Минцифры в своем канале в Мах.
"На "Госуслугах" заработал тренажёр подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пока в тренажере доступны такие предметы, как математика базового уровня и информатика.
Тренажер подготовки к ЕГЭ на "Госуслугах"
Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ, которые разработаны экспертами из Федерального института педагогических измерений, а также темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, и видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо попросить робота Макса найти "Навигатор подготовки к ЕГЭ" и выбрать тренировочный экзамен. Таким образом, результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на "Госуслугах".
