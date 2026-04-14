Рейтинг@Mail.ru
Госдеп не раскрыл дату следующих переговоров США и Ирана - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 14.04.2026
Госдеп не раскрыл дату следующих переговоров США и Ирана

РИА Новости: Госдеп не раскрыл дату следующих переговоров США и Ирана

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. В госдепартаменте США не стали раскрывать РИА Новости дату следующего раунда переговоров с Ираном, переадресовав все вопросы по теме в Белый дом.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Мы хотели бы порекомендовать вам ознакомиться с замечаниями вице-президента (Джей Ди - ред.) Вэнса из его вчерашнего интервью телеканалу Fox News. За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Белого дома", - ответили в американском внешнеполитическом ведомстве на просьбу агентства подтвердить дату переговоров.
РИА Новости также направили запросы в Белый дом, но на момент публикации материала ответа получено не было.
Ранее Вэнс в интервью Fox News заявил, что во время переговоров Соединенных Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса. При этом он отметил, что если Тегеран не откроет Ормузский пролив, то это фундаментально изменит ход переговоров с Вашингтоном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Государственный департамент СШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала