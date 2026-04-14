Госдеп не раскрыл дату следующих переговоров США и Ирана

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. В госдепартаменте США не стали раскрывать РИА Новости дату следующего раунда переговоров с Ираном, переадресовав все вопросы по теме в Белый дом.

"Мы хотели бы порекомендовать вам ознакомиться с замечаниями вице-президента (Джей Ди - ред.) Вэнса из его вчерашнего интервью телеканалу Fox News. За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Белого дома", - ответили в американском внешнеполитическом ведомстве на просьбу агентства подтвердить дату переговоров.

РИА Новости также направили запросы в Белый дом, но на момент публикации материала ответа получено не было.

Ранее Вэнс в интервью Fox News заявил, что во время переговоров Соединенных Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса. При этом он отметил, что если Тегеран не откроет Ормузский пролив , то это фундаментально изменит ход переговоров с Вашингтоном.