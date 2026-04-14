Мужчина ранен после атаки дрона ВСУ на белгородское село Мешковое
19:14 14.04.2026
Мужчина ранен после атаки дрона ВСУ на белгородское село Мешковое

Гладков: мужчина ранен после атаки дрона ВСУ на белгородское село Мешковое

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в селе Мешковое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ нанесли удары по четырём муниципалитетам. Ранен мирный житель. В селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал "Газель", в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу" - написал Гладков в канале на платформе МАХ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"Пойдут на Банковую". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 18:35
Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара дрона повреждена надворная постройка, кроме того, частный дом в селе Кукуевка Валуйского округа подвергся атаке FPV-дрона.
"Сельхозпредприятие в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа атаковано тремя FPV-дронами. Повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома", - уточнил губернатор.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Спецоперация, 14 апреля: завершено расследование 966 дел против военных ВСУ
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Белгородская область. Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины
 
 
