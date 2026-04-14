Мужчина ранен после атаки дрона ВСУ на белгородское село Мешковое

БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в селе Мешковое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ нанесли удары по четырём муниципалитетам. Ранен мирный житель. В селе Мешковое Шебекинского округа дрон атаковал "Газель", в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу" - написал Гладков в канале на платформе МАХ.
Он добавил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка от удара дрона повреждена надворная постройка, кроме того, частный дом в селе Кукуевка Валуйского округа подвергся атаке FPV-дрона.
"Сельхозпредприятие в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа атаковано тремя FPV-дронами. Повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома", - уточнил губернатор.