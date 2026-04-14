Россиян предупредили о блюде, которое нельзя есть с пловом - РИА Новости, 14.04.2026
03:58 14.04.2026 (обновлено: 07:01 14.04.2026)
Гепатолог Васильева: с пловом нельзя есть салаты, заправленные майонезом

ТАШКЕНТ, 14 апр - РИА Новости. Туристы из России, отправляясь поесть плова в Среднюю Азию, должны помнить, что с пловом нельзя есть салаты, заправленные майонезом, рассказала РИА Новости врач-гепатолог Татьяна Васильева.
Ранее в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс" РИА Новости рассказали, что Узбекистан является наиболее популярным среди россиян направлением для отпуска на предстоящие майские праздники. Туристов на узбекском застолье ждет главное искушение местной кухни - плов.
"С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами - ред.), пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно", - предупредила Васильева.
Она уточнила, что плов сам по себе содержит много жира (бараний курдюк, растительное масло), а майонез добавляет калорий, что резко увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень.
Гепатолог считает, что безопасность гастрономического опыта для туриста также зависит от выбора заведения и осведомленности о своей истории здоровья.
"Нужно обращать внимание на состояние своей поджелудочной железы, желудка... Садясь за стол, нужно просто помнить об этом", - добавила Васильева.
В Узбекистане стандартная порция плова, как правило, составляет 250–400 граммов, стоимость - от 35 тысяч до 60 тысяч сумов (3-5 долларов). В республике все семейные мероприятия, где подают плов, проводятся в первой половине дня. В городах, ресторанах и на праздниках его подают в любое время.
