В Газе сообщили о сокращении ввоза гумпомощи с начала конфликта в Иране

ГАЗА, 14 апр - РИА Новости. Объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор Газа на грузовиках, с начала эскалации вокруг Ирана сократился почти наполовину, сообщил РИА Новости генеральный директор объединения организаций гражданского общества Газы Амджад аш-Шава.

"Израиль воспользовался тем, что внимание мирового сообщества переключилась на войну против Ирана , и сократил ввоз гумпомощи в сектор Газа… Число въезжающих в сектор грузовиков сократилось приблизительно на 50% по сравнению с уровнем до начала войны", – сказал он.

По данным собеседника агентства, порядка 90% жителей сектора, потерявших источники дохода с началом конфликта, живут за счёт гуманитарной помощи.

Аш-Шава сообщил, что сейчас в сектор Газа ежедневно въезжает от 70 до 130 грузовиков с гуманитарной помощью. При этом продукты с высоким содержанием белка ввозятся лишь на одном-двух грузовиках ежедневно в качестве коммерческих грузов, тогда как ввоз продуктов с низкой питательной ценностью, таких как газированные напитки, не ограничивается.

По словам аш-Шава, хлеб в Газе производится сейчас в объеме порядка 260 тысяч килограммов в сутки, это покрывает порядка 30–40% потребностей населения. Эти цифры означают, что основная часть жителей не в состоянии удовлетворить даже минимальные потребности в продовольствии, подчеркнул активист.

Израиль также расширил список запрещенных для ввоза в сектор Газа товаров, в том числе под предлогом их якобы двойного назначения, рассказал аш-Шава. В число таких товаров попали, например, химикаты для борьбы с вредителями, а также строительные материалы для сооружения временного жилья.

Аналогичным образом обстоит ситуация в сфере здравоохранения, рассказал собеседник агентства. По его данным, более 300 тысяч пациентов в секторе Газа нуждаются в медикаментах, которые не разрешено ввозить даже как коммерческие грузы.

Аш-Шава подчеркнул, что комитет технократов по управлению сектором Газа не сможет принять никаких эффективных мер по улучшению гуманитарной ситуации в секторе, пока Израиль не разблокирует приграничные КПП и не обеспечит устойчивые поставки гумпомощи в палестинский полуэксклав.

"Комитет не может начать разбор завалов и восстановление Газы либо каким-то образом улучшить условия жизни людей, пока остаются закрытыми КПП", – сказал он.