Гарбузов: в Москве пройдет семинар, посвященный бизнес-инструментам

12:03 14.04.2026
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыСеминар, посвященный инвестиционным бизнес-инструментам
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Москве 17 апреля пройдет семинар, посвященный инвестиционным бизнес-инструментам, заявил во вторник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Москва продолжает укреплять лидерские позиции в сфере государственно-частного партнерства и активного привлечения внебюджетных вложений в развитие инфраструктуры. На данный момент реализуется свыше 750 инвестпроектов, в том числе различные формы ГЧП. Так, заключено уже 36 контрактов с гарантией сбыта, предусматривающих выпуск продукции для нужд столицы.
"Сегодня Москва — один из наиболее привлекательных регионов для инвесторов: каждый пятый рубль вложений в стране приходится именно на столицу. Мы уделяем особое внимание развитию эффективной деловой среды, предоставляя предпринимателям возможности для реализации проектов разного уровня сложности и масштаба. На предстоящем семинаре участники смогут получить исчерпывающие разъяснения по всем вопросам, связанным с использованием специально созданных для этого механизмов поддержки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что также гостям мероприятия представят рекомендации по использованию инвестпортала столицы и сервиса "Московский инвестор".
На инвестиционном портале Москвы можно подобрать площадку для локализации производства, получить информацию о городских торгах, а также содействие в решении ежедневно возникающих запросов в режиме единого окна через электронный сервис "Московский инвестор".
Данное мероприятие пройдет в формате открытого диалога. После выступлений гости смогут задать вопросы и обсудить с представителями правительства Москвы примеры из практики. Информация об участии и регистрация доступны на инвестпортале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция.
Семинар состоится в рамках цикла из 10 мероприятий. Они проходят на новой современной площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые предстоит обсудить: выход на экспортные рынки, поиск квалифицированных кадров, строительство новых объектов на территории города и другие. Предыдущие семинары доступны в записи на инвестпортале Москвы. Там же можно посмотреть полное расписание семинаров.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".
Ранее Гарбузов сообщил, что Москва нарастила выпуск спортивной продукции в прошлом году на 69,7% по сравнению с 2024-м и производство биологически активных добавок — на 12,9%.
