Свердловское ГАИ опровергло сообщения о проверке телефонов водителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Управление госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области выпустило официальное опровержение информации, распространяющейся в соцсетях, о якобы проверках инспекторами мобильных телефонов водителей на предмет использования ими VPN и запрещенных соцсетей, сообщает пресс-служба ведомства.
В управлении сообщили, что "распространяемая через социальные сети с неизвестных аккаунтов с дублированием имени ведомства информация о проведении сотрудниками ДПС проверок мобильных устройств водителей на предмет использования различных сервисов и социальных сетей не соответствует действительности".
"Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются" - заявили в ГАИ региона.