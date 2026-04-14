Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 14.04.2026
Свердловское ГАИ опровергло сообщения о проверке телефонов водителей

Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Управление госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области выпустило официальное опровержение информации, распространяющейся в соцсетях, о якобы проверках инспекторами мобильных телефонов водителей на предмет использования ими VPN и запрещенных соцсетей, сообщает пресс-служба ведомства.
В управлении сообщили, что "распространяемая через социальные сети с неизвестных аккаунтов с дублированием имени ведомства информация о проведении сотрудниками ДПС проверок мобильных устройств водителей на предмет использования различных сервисов и социальных сетей не соответствует действительности".
"Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются" - заявили в ГАИ региона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Песков ответил на вопрос о возможном ограничении использования VPN-сервисов
2 апреля, 12:10
 
ПроисшествияСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала