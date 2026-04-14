В Елисейском дворце следователям не разрешили провести обыски

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Прибывшим на место следователям не разрешили провести обыски в Елисейском дворце, сославшись на положения французской конституции, сообщила во вторник Национальная финансовая прокуратура Франции.

Ранее издание Canard Enchaîné сообщало об обысках в Елисейском дворце в рамках ведущегося расследования. Оно связано с присуждением госконтрактов на организацию церемоний в Пантеоне одной и той же компании на протяжении более 20 лет. Отмечалось, что каждое такое мероприятие обходилось государству в два миллиона евро.

"(Было предписано провести - ред.) обыски в нескольких местах, среди которых помещения администрации президента республики, а также частные дома… Однако доступ к помещениям Елисейского дворца не был разрешен, и следственным судьям и следователям был представлен анализ, согласно которому статья 67 конституции обеспечивает неприкосновенность помещений, связанных с администрацией президента", - приводит газета Figaro заявление прокуратуры.

Расследование, в рамках которого должны были пройти обыски, ведется в связи с предполагаемыми коррупцией, фаворитизмом, торговлей влиянием и незаконным извлечением выгоды. Следствию предстоит выяснить, получала ли компания Shortcut Events какие-либо преференции от властей при получении контрактов на организацию церемоний.