Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 14.04.2026
В Елисейском дворце следователям не разрешили провести обыски из-за конституции

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Прибывшим на место следователям не разрешили провести обыски в Елисейском дворце, сославшись на положения французской конституции, сообщила во вторник Национальная финансовая прокуратура Франции.
Ранее издание Canard Enchaîné сообщало об обысках в Елисейском дворце в рамках ведущегося расследования. Оно связано с присуждением госконтрактов на организацию церемоний в Пантеоне одной и той же компании на протяжении более 20 лет. Отмечалось, что каждое такое мероприятие обходилось государству в два миллиона евро.
"(Было предписано провести - ред.) обыски в нескольких местах, среди которых помещения администрации президента республики, а также частные дома… Однако доступ к помещениям Елисейского дворца не был разрешен, и следственным судьям и следователям был представлен анализ, согласно которому статья 67 конституции обеспечивает неприкосновенность помещений, связанных с администрацией президента", - приводит газета Figaro заявление прокуратуры.
Расследование, в рамках которого должны были пройти обыски, ведется в связи с предполагаемыми коррупцией, фаворитизмом, торговлей влиянием и незаконным извлечением выгоды. Следствию предстоит выяснить, получала ли компания Shortcut Events какие-либо преференции от властей при получении контрактов на организацию церемоний.
По информации Figaro, несмотря на отказ разрешить обыски в Елисейском дворце, следователям добровольно передали персональные компьютеры. В самом офисе французского лидера заявили, что документы сотрудников администрации, не связанные с деятельностью президента, могут быть направлены следствию и будут переданы по соответствующему запросу, передает телеканал BFMTV.
В миреФранцияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала